Falsche fette Beute: Australische Ärztin massiert aus Schlange Tennisball heraus

Ohne die Hilfe der Tierärztin Trish Prendergast, die in ihrer Heimatstadt Townsville als Schlangen-Expertin bekannt ist, wäre das Tier wohl langsam verhungert.



Prendergast erlöste den Python mit einer halbstündigen Massage von seiner Verstopfung. Zunächst wurde die Schlange geröntgt, wobei festgestellt wurde, dass es sich tatsächlich um einen Tennisball handelte. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte die Ärztin am Donnerstag der dpa. Von Golfbällen und Plastikeiern hatte sie Schlangen schon befreit. Dann beschloss man eine Massage, weil dies weniger gefährlich ist als eine Operation. „Aber wir haben viel Geduld gebraucht“, sagte Prendergast.



Außer ihren Händen benutzte die Ärztin verschiedene Gleitmittel. „Zu viel Druck hätte der Schlange die Rippen gebrochen und Organe verletzt.“ Schließlich gelang es, den Ball aus dem Tier gewissermaßen herauszustreichen. Der Python bekam anschließend eine entzündungshemmende Spritze verpasst. Nächste Woche soll das Tier wieder in der Natur ausgesetzt werden.