Frostschäden: Land will Winzern und Bauern helfen

Durch Nachtfrost geschädigt: Die Blüten eines Apfelbaums. Foto: dpa Foto: Karl-Josef Hildenbrand (dpa)

(Mainz) Nach den massiven Frostschäden in den vergangenen Wochen hat die rheinland-pfälzische Landesregierung den betroffenen Bauern Unterstützung zugesagt. Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sagte am Donnerstag im Landtag in Mainz, sein Ministerium stehe dazu in engem Austausch mit dem Bauern- und Winzerverband.