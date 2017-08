Grausiger Fund: Frau entdeckt Beine im Müllcontainer in Rom

Foto: Michael Reynolds (EPA)

(Rom) Eine Frau hat in Rom die Beine einer Leiche in einem Müllcontainer gefunden. Vom Rest des leblosen Körpers fehlte zunächst jede Spur, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch berichtete.