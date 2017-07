Hamburg brennt: Dramatische Videos einer Stadt im Ausnahmezustand

Zum Auftakt des G20-Gipfels in Hamburg war die Lage am Freitagmorgen eskaliert. Die Bundespolizei teilte im Internetdienst Twitter mit, dass ein Bundespolizeirevier im Stadtteil Altona angegriffen worden sei. Am dortigen Bahnhof würden Gewalttäter Brandsätze werfen, Streifenwagen würden brennen.Zu diesem Zeitpunkt entstand dieses Video in der Hamburger Innenstadt:Während über dem Westen der Stadt eine schwarze Rauchwolke hängt, zieht der so genannte schwarze Block weiter. Auf diesem Video ist zu sehen wie Vermummte Autoscheiben einschlagen und Pyrotechnik in die Fahrzeuge werfen.

Vorausgegangen war eine aufreibende Nacht in der Stadt. Polizeisprecher Timo Zill sprach in einem Interview im Deutschlandfunk von einer drohenden „unbeherrschbaren Sicherheitssituation“. Mehr als 3500 Extremisten seien vor Ort, die zuvor schwerste Gewalttaten angekündigt hätten. Zu diesem Zeitpunkt gibt es aber auch Kritik an dem harten Vorgehen der Polizei gegen friedliche Demonstranten (folgendes Video). Zill bezeichnet das Vorgehen der Beamten aber als „alternativlos“.