Heidelberger Polizei schießt auf Mann nach Fahrt in Menschengruppe - Vier teils schwer Verletzte

Einsatzkräfte der Polizei stehen am 25.02.2017 vor einem Geschäftshaus in Heidelberg (Baden-Württemberg). Am Samstagnachmittag hat ein Autofahrer in Heidelberg mehrere Fußgänger angefahren und ist dann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Drei Fußgänger wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Durch Einsatz der Waffe konnte die Polizei den Täter stoppen. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Foto: R. Priebe/PR-Video/dpa