Höhere Steuern trotz Steuerplus

Die Steuern sprudeln. Auch in den Kommunen. Im siebten Jahr in Folge sind die Steuereinnahmen der Städte und Kreise im Land gestiegen, um 4,1 Prozent auf 4,17 Milliarden Euro, wie das Statische Landesamt mitteilt. Und trotzdem drehen viele Kommunen an der Steuerschraube. Und das bekommen dann in erster Linie Haus- und Grundstücksbesitzer bei der Grundsteuer und Unternehmen bei der Gewerbesteuer zu spüren.



Auch in der Region verzeichnen die Kreise zum Teil deutliche Mehreinnnahmen bei den Steuern. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind sie um zwölf Prozent gestiegen auf 80,3 Millionen Euro. Mit 103 Millionen Euro verzeichnet der Kreis Bernkastel-Wittlich immerhin noch ein Plus von 7,5 Prozent. Trier musste im vergangenen Jahr allerdings mit weniger Steuern auskommen, sie gingen um fünf Prozent auf 109 Millionen Euro zurück.



In erster Linie dürfte das auf ein Minus bei der Gewerbesteuer zurückzuführen sein. Sie besteuert Gewerbebetriebe nach deren Ertrag. Mit einem Hebesatz von 420 Prozent bei der Gewerbesteuer liegt Trier zusammen mit fünf anderen Kommunen (darunter auch Konz) landesweit auf Platz 2 hinter Mainz. Das geht aus einer Auflistung des Steuerzahlerbundes hervor. Während Trier in den vergangenen Jahren die Gewerbesteuer nicht erhöht hat, ist sie laut Steuerzahlerbund in Konz um 35 und in Wittlich um 28 Prozentpunkte gestiegen.



Matthias Schmitt von der Trierer Industrie- und Handelskammer (IHK) warnt die Kommunen vorm Drehen an der Steuerschraube: „Denn ein höherer Steuersatz bedeutet nicht unbedingt mehr Steuereinnahmen, wenn sich Unternehmen eventuell anderswo ansiedeln.“ Doch die „Standortattraktivität“ der Region sei durch ständige Erhöhungen der Kommunalsteuern belastet, sagt Schmitt.



So wurde in diesem Jahr in Trier die Grundsteuer B, die alle Haus- und Baugrundstücksbesitzer zahlen müssen, um 30 Prozentpunkte auf 450 Prozent erhöht. Begründet wird dies unter anderem damit, dass die hochverschuldete Stadt ihre Neuverschuldung senken kann und ab 2022 keine neuen Kredite mehr aufgenommen werden müssen. Und damit, dass die Stadt Geld braucht, um eine marode Sporthalle im Stadtteil Ehrang zu sanieren. Nur wenn die Stadt nämlich einen bestimmten Eigenanteil aufbringt, gibt es auch Zuschüsse vom Land. Laut Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) bringt die Erhöhung der Grundsteuer B bis zu 1,3 Millionen Euro mehr im Jahr.



Auch die Stadt Saarburg hat mit dem Hinweis auf die Landesregierung die Grundsteuer B um 20 Prozentpunkte auf 420 Prozent erhöht. „Der Innenminister fordert Ortsgemeinden mit Defizit auf, die Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen“, begründete der Saarburger Bürgermeister Jürgen Dixius (CDU) die Entscheidung. Das Land gibt vor, wie hoch die Hebesätze für die Kommunalsteuern sein müssen. Liegt der jeweilige Hebesatz unter dem vorgegebenen Satz, riskiert die Kommune, weniger Zuweisungen vom Land zu erhalten. Der durchschnittliche Hebesatz für die Grundsteuer B liegt derzeit bei 391 Prozent. „Hausbesitzer und Mieter bleiben für die Kommunalpolitik eben die leichteren Opfer für Steuererhöhungen“, sagt René Quante, Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Steuerzahlerbundes. Er fordert eine Grundsteuerbremse. Innerhalb von drei Jahren dürfe die Grundsteuer B um maximal 20 Prozent steigen, sagte Quante unserer Zeitung.



Erst kürzlich hatte die Industrieländer-Organisation OECD darauf hingewiesen, dass die deutschen Bürger stärker mit Steuern und Abgaben belastet sind, als die anderer Staaten. Demnach musste ein unverheirateter, kinderloser Angestellter mit Durchschnittsgehalt 2016 im Schnitt 49,4 Prozent seines Einkommens an den Staat abliefern.