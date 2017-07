"Ich vermisse Dich schrecklich": Vergessener Teddy will bei der Polizei abgeholt werden

Die Suchaktion nach dem Besitzer eines Teddys bewegt zurzeit viele Menschen in den sozialen Netzwerken. Am vergangenen Sonntag gegen 12 Uhr fand ein Passant das große Plüschtier, das in einem Kinderwagen saß, in der Nähe eines Feuerplatzes in Göttingen. Der Mann informierte die Polizei und die machte sich auf die Suche nach dem Besitzer.



Auf den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook veröffentlichen die Beamten dazu einen emotionalen Brief aus Sicht des Teddybären:



„Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir waren zusammen auf dem Osterfeuerplatz im Lange Rekesweg. Das war am Sonntag (gestern), oder? Alles war wie immer und dann...warst Du plötzlich weg! Was ist passiert? Haben wir uns gestritten? Wenn ja, dann tut es mir sehr leid.“



Immerhin scheint dem Teddy, der anscheinend auf den Namen Kitty hört, der behördliche Gewahrsam ganz gut zu bekommen. So heißt es in dem Brief:



„Alle waren sehr lieb zu mir und wollten mich aufheitern. Ich durfte mir alles genau ansehen, z. B. die Wache mit den vielen Bildschirmen, Telefonen und Tasten. Auch in den Schreibräumen und bei den Streifenwagen war ich. Das Gebäude ist wahnsinnig groß und hat viele Etagen. Um von ganz unten nach ganz oben zu kommen fährt man mit dem tollen Fahrstuhl, den es hier gibt. Hab ich natürlich auch gemacht. Zur Erinnerung wurde ich überall fotografiert.



Nur "auf Streife" durfte ich nicht mit raus. Das sei zu gefährlich, hat man mir gesagt. Es gab für mich auch gar keine passende Schutzweste. Wusstest Du eigentlich, dass in jedem Streifenwagen ein Teddy mitfährt? "Trostteddys" heißen die. Ist bestimmt auch kein leichter Job, denke ich. Mit einem von ihnen hab ich mich sofort angefreundet.“

Abschließend richten die Beamten im Namen des Kuscheltiers nochmal einen verzweifelten Hilferuf an den gesuchten Eigentümer:



„Wir sind ja schon so lange getrennt und ich vermisse Dich schrecklich. Ich habe hier seitdem viel erlebt und hätte Dir so viel zu erzählen. Kommst Du vorbei und holst mich?“



Der Besitzer kann sich bei der Polizei in Göttingen unter der 0551/491-2115 melden.