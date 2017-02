Italien schätzt Erdbeben-Schäden auf 23 Milliarden Euro

Die neuen Erdstöße in Mittelitalien haben auch in dem im August von einem Erdbeben schwer betroffenen Ort Amatrice neue Schäden angerichtet. Foto: Massimo Percossi Foto: dpa Felix strahlt vor Freude. Die Aktion „Meine Hilfe zählt" will ihm ebenso helfen wie den Erdbebenopfern der Provinz Ascoli Piceno. Fotos: Rainer Neubert/dpa Foto: Italian Fire Department / Handou (g_pol3 (AN) Erdbeben in Serie: Ende August wurde die Stadt Amatrice in Mittelitalien zu großen Teilen zerstört. Foto: Massimo Percossi Foto: dpa

(Rom) Die Erdbebenserie in Italien hat Schäden von mehr als 23,5 Milliarden Euro angerichtet. Darin seien sowohl die Kosten für den Hilfseinsatz als auch die Schäden an privaten und öffentlichen Gebäuden sowie an Infrastruktur, Kulturerbe und Energieversorgung eingerechnet, teilte der Zivilschutz am Mittwoch in Rom mit.