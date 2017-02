Kaffee, Konflikte und Karl Marx

ADC, das pfälzische Unternehmen, das gemeinsam mit der HNA den Flughafen Hahn kaufen will. Das Unternehmen betreibt deutsch-chinesische Industrieparks, millionenteure Hotelimmobilien und hat am Hahn Grundstücke gekauft.Berater hatte das Land beim Verkauf des Flughafens Hahn durchaus - und zwar so einige. Das Vertragsverhältnis mit der KPMG lösten beide Seiten im November auf, weil es nach dem ersten gescheiterten Verkauf zum Zerwürfnis kam. Die KPMG hatte bis dahin 6,25 Millionen Euro an Beraterleistungen kassiert, obendrauf gab es nach der Auflösung noch 443 000 Euro. Danach rückte Wirtschaftsprüfer Martin Jonas in die Verantwortung. Und weil es in der Kommunikation kriselte, stellte das Land für einen Stundenlohn von 214 Euro noch Ex-Kanzlersprecher Béla Anda ein.CDU, die Oppositionspartei, die das Land bei dem geplatzten Hahn-Verkauf im Sommer unter Druck setzte und das Misstrauensvotum gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer einleitete. Letztlich standen SPD, FDP und Grüne aber geschlossen hinter der Landeschefin.Dreyer, Malu, die Ministerpräsidentin. Sie geriet wegen des Hahn-Verkaufs in die Kritik. Nach dem Misstrauensvotum ("Das war ein sehr hässlicher Moment in meinem Leben") belastete die KPMG die Triererin in einem internen Schriftwechsel. Der Vorwurf der Berater: Dreyer habe Zeitdruck ausgeübt. Die SPD-Politikerin widersprach den Vorwürfen energisch.Euro und zwar insgesamt fünf hat Rainer Weinand für den Flughafen geboten. Der Moselaner aus Maring-Noviand (Kreis Bernkastel-Wittlich) schickte Malu Dreyer nach dem ersten gescheiterten Verkaufsversuch einen Brief mit dem Geldschein. Sollte sein Angebot nicht den Zuschlag erhalten, schrieb er, solle das Geld in die Kaffeekasse der Staatskanzlei gehen. Ging es aber nicht. Weinand bekam den Brief und die fünf Euro mit der Post zurück. Den Schein habe er noch auf einem Tisch liegen, erzählt er lachend. Und kündigt an: "Die fünf Euro bewahre ich auf, bis ich sie mit der Ministerpräsidentin auf den Kopf gehauen habe."Flughafen Hahn, der einstige Militär-Airport, der seit 1993 ein ziviler Flughafen ist. Gut 2,6 Millionen Passagiere verbuchte der Hunsrück-Flughafen im Jahr 2016. Der Hahn gehört zu 82,5 Prozent dem Land Rheinland-Pfalz, die verbleibenden Anteile von 17,5 Prozent liegen in hessischer Hand.Geld und zwar ganz schön viel kostet der Flughafen. 2015 schrieb der Hahn Miese von mehr als 17 Millionen Euro. Befürworter des Hunsrück-Airports gehen aber auch von einer hohen Wertschöpfung aus - mehr als 2500 Arbeitsplätze in der Region hängen an dem Flughafen.HNA, das große Unternehmen, das künftig wahrscheinlich den Hahn betreibt (nach dem Kauf für 15,1 Millionen Euro). Nach eigenen Angaben hat HNA 2015 einen Umsatz von über 25 Milliarden Euro erwirtschaftet und beschäftigt weltweit 200 000 Menschen. HNA setzt auf das Fluggeschäft, aber nicht nur: Der Konzern ist seit einigen Tagen auch Aktionär der Deutschen Bank - mit gut drei Prozent.Irrtum, ein großer, war der erste Verkaufsversuch an den chinesischen Investor SYT. Das Unternehmen überwies keinen Cent, dann soll noch ein Bankbeleg gefälscht gewesen sein. Das Land kündigte den Vertrag daraufhin.Jux und Tollerei zog der geplatzte Hahn-Deal nach sich. Wie jüngst beim Stockacher Narrengericht. "Warum habt ihr den Flughafen nicht nach Berlin verkauft? Die suchen doch seit Jahren einen", zog ein Narr Ministerpräsidentin Malu Dreyer auf. Sogar Günther Jauch griff den Hunsrück-Flughafen bei der RTL-Show "Wer wird Millionär?" auf. Was das Land an ein dubioses, chinesisches Unternehmen verkaufen wollte, lautete die Frage an einen Kandidaten. A) Flughafen Hahn, B) Nürburgring, C) Loreley oder D) Julia Klöckner von der CDU. Ein kleiner Tipp: D war es nicht.Kartons, und zwar welche aus Pappe, fanden Journalisten des Südwestrundfunks (SWR) bei einer Recherche im Sommer. Nicht im Baumarkt, sondern in den kargen Büroräumen der SYT. In den Kartons sollen Drogerieartikel gewesen sein. Anzeichen für ein Unternehmen, das im Fluggeschäft vertreten sei, habe es nicht gegeben. In der Öffentlichkeit war es das erste große Alarmzeichen, das an der Glaubwürdigkeit der SYT zweifeln ließ.Lewentz, Roger, der Innenminister, dessen Ressort den Verkauf des Hahn verantwortet. Sein Weg in der Flughafenaffäre zeigt, wie schnelllebig Politik ist: Nach dem gescheiterten Verkauf gab es laute Rücktrittsrufe. Doch Lewentz überstand die Krise, wurde als SPD-Landesvorsitzender mit 87,7 Prozent wiedergewählt - und könnte mit einem geglückten Flughafenverkauf sogar noch als echter Gewinner aus der Geschichte herausgehen.Marx, Karl, weil er zu seinem 200. Geburtstag im Jahr 2018 viele Chinesen nach Trier locken soll. Drei Flüge soll es spätestens ab 2018 wöchentlich von China an den Hahn geben, so die Hoffnungen der potenziellen Flughafen-Käufer. Siegfried Englert von der ADC denkt gar darüber nach, den Hahn Karl-Marx-Flughafen zu nennen.Neuanfang am Hahn? Die ersten Pläne der möglichen Käufer liegen vor. Wöchentlich soll es je drei Fracht- und Passagierflüge von China an den Hahn geben.Oligarchisches Interesse gab es auch am Hahn. Der kasachische Präsidentenclan soll hinter einem Angebot gesteckt haben. Von den letzten drei Bietern soll die MG Holding dem Vernehmen nach aber das schwächste Angebot abgegeben haben.Parchim, der Flughafen in Mecklenburg-Vorpommern, der schon in chinesischen Händen liegt - in denen von Jonathan Pang. Seine Visionen, an dem Provinzflughafen einen riesigen Wirtschaftspark anzusiedeln und riesige Hotels wie in Dubai zu kau-fen, hat er in zehn Jahren noch nicht verwirklicht. Der Investor zählte ebenfalls zu den Hahn-Bietern - und drohte nach dem Aus mit Klage.Quietschbunt trat Yida Zhang, Gesellschafter der ADC, im Sommer vor die Presse. Die Hose blau, das Hemd lila-weiß kariert, das Jackett rosafarben, die Krawatte blau mit gelben Flugzeugen. Das weckte bei Journalisten böse Erinnerungen an SYT-Mann Kylie Wang, der sich schon mit schillerndem Outfit am Hunsrück-Flughafen hatte ablichten lassen. Doch Internet-Recherchen bei Zhang stoßen immerhin nicht ins Leere: Er leitet eine chinesische Firma - und die investiert offenbar Milliarden in ambitionierte Immobilienprojekte.Rechnungshof, denn der nimmt die Abläufe des gescheiterten ersten Hahn-Verkaufsversuchs noch unter die Lupe. Bis Mitte März können Ministerien und die Staatskanzlei auf einen Entwurf reagieren. Danach wird der Bericht öffentlich - und könnte die Frage beantworten, ob die Opposition einen Untersuchungsausschuss einleitet.Süßsauer lächelte ein Lokaljournalist aus dem hessischen Bad Schwalbach bei einer Pressekonferenz im Sommer. Der gute Mann wollte einfach nur einen Bericht über den Bau einer Hotelanlage schreiben. Eingeladen hatte die ADC. Doch aus Mainz machten sich Reporter und Kamerateams auf den 34 Kilometer kurzen Weg, um möglichst viel zum Hahn und der ADC zu fragen. Der Lokaljournalist war in der Unterzahl mit 1:11 - und das Hotel (fast) kein Thema mehr.Treffen wollen sich das Land und die Hahn-Bieter am Aschermittwoch, um den Kaufvertrag zu unterzeichnen.Unterschreiben alleine reicht aber nicht aus, um den Kauf tatsächlich zu besiegeln. Die EU muss den Verkauf danach ebenfalls noch prüfen.Versemmelt ist inzwischen ein geflügeltes Wort in der Mainzer Landespolitik. Gesagt hat es der Vulkaneifeler Marco Weber. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP sagte im Sommer, die SPD habe den Flughafen Hahn "versemmelt". Das brachte ihm Ärger ein - Weber betonte danach aber, er habe nur die Wahrheit gesagt.Wang, Kyle ist ein Beispiel dafür, welche Nachteile soziale Netzwerke wie Facebook haben, wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt. Der SYT-Gesellschafter postete schon ein Bild mit Innenstaatssekretär Randolf Stich - mit erhobenem Daumen. Und er schrieb "I got the Airport Hahn", ich habe den Flughafen Hahn gekriegt. Spötter lästern nun in einer Facebook-Gruppe über die Hahn-Geschichten. Ihr Name, wie sollte es anders sein? "I got the Airport".X Berichte in den Medien und etliche kleine Anfragen von Oppositionsparteien an die Regierung: Der Hahn war im vergangenen JahrThema im Land. Bis zum Verkauf dürfte es so bleiben.Yangtze River Express, der größte Frachtkunde des Hahn bis zum Austritt 2015 mit 80 000 Tonnen. Die Hoffnung liegt nun auf einer Rückkehr, denn Yangzte ist eine Tochterfirma der HNA.Zukunftsmusik ist, wie es am Hahn nach dem Verkauf weitergeht. Gibt es mehr Fracht? Was passiert im Billigflug-Geschäft, wo Ryanair stärker auf Frankfurt setzt? Die Luftfahrtexpertin Yvonne Ziegler glaubt nicht an eine plötzliche Wende, lobt die HNA aber als seriösen Investor, der wahrscheinlich langfristig plane.