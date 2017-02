Hatch litt zuletzt unter Krebs der Bauchspeicheldrüse, wie TMZ-Online berichtete. Sein Sprecher erklärte, Hatch sei im Beisein seines Sohnes Paul in einem Hospiz in Santa Clarita, Kalifornien, friedlich eingeschlafen.



Hatch begann seine Schauspielerkarriere 1970 als Mitglied der Fernseh-Seifenoper „All My Children. Es folgten mehrere Gastrollen in Serien wie "Hawaii Fünf-Null" oder "Die Waltons" ehe er 1978 die Hauptrolle in "Kampfstern Galactica" erhielt. Die Science-Fiction-Serie galt damals als teuerste Fernsehserie in den USA. 1979 wurde Hatch für seine Rolle in "Kampfstern Galactica" sogar für die Golden Globes nominiert.