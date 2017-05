Kein Messias in Sicht

Jerusalem/Bethlehem (KNA) Etwas mehr als einen Tag dauerte US-Präsident Trumps Besuch im Heiligen Land. Fettnäpfchen und diplomatische Untiefen vermied er. Von einem Fortschritt für den Friedensprozess kann aber nicht gesprochen werden.Mit Unruhe und manchen Hoffnungen wurde Donald Trump auf seiner ersten Auslandsreise in Nahost erwartet. Keine 27 Stunden hielt sich der US-Präsident im Heiligen Land auf, 25 davon in Israel und Ostjerusalem, nicht ganz zwei Stunden widmete er dem Besuch von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Nach diplomatischen Verstimmungen im Vorfeld der Reise umschiffte Trump die wesentlichen Klippen in dem konfliktgeladenen Land. Doch auch der erhoffte Messias-Effekt blieb aus: Vom Streben nach einem dauerhaften Frieden war zwar viel die Rede, konkrete Vorschläge, wie dieser aussehen könnte oder wie er zu erzielen sei, hatte der US-Präsident jedoch nicht.Sechs Mal ergriff Donald Trump bei den verschiedenen Stationen seines Besuchs das Wort, rief die Welt zum gemeinsamen Kampf gegen Terror und Extremismus auf, forderte das Überwinden religiöser Spaltungen. Wiederholt machte er Iran als die große gemeinsame Bedrohung aus und betonte daraus erwachsende historische Chancen für neue Allianzen in Nahost.Interessanter dürfte sein, was Donald Trump bei seinem Besuch nicht gesagt hat. Das Wort Zwei-Staaten-Lösung etwa fehlte im Vokabular seiner Reden ebenso wie die Erwähnung eines künftigen Palästinenserstaates. Trump schwelgte in der "Schönheit, Pracht und dem Erbe" der "mit keinem Ort auf der Welt" vergleichbaren Heiligen Stadt Jerusalem, vermied es aber tunlichst, ihre formelle Anerkennung als Hauptstadt Israels auszusprechen, wie sich die israelische Seite wohl erhofft hatte.Sein Besuch in der Jerusalemer Altstadt, deren völkerrechtlicher Status international ungeklärt ist, geschah ohne Beteiligung der israelischen Gastgeber, die unterdessen nicht aufhörten, die Symbolträchtigkeit von Trumps Geste zu betonen: Als erster US-Präsident im Amt besuchte er die Klagemauer, ein Besuch, der mit Trumps eigenen Worten "einen Eindruck für immer" hinterlässt.Trump hat sich deutlich an die Seite Israels gestellt, die "unerschütterlichen Bande" zwischen beiden Ländern betont und die "historischen und ewigen Beziehungen" des jüdischen Volkes zum Heiligen Land unterstrichen. Die Palästinenser hingegen kamen in den meisten Reden bestenfalls am Rande vor. Israel darf sich damit eindeutig als Gewinner dieser ersten Auslandsreise des US-Präsidenten ansehen. Die Enttäuschungen der Palästinenser dürften sich aber in Grenzen halten, waren doch die Erwartungen an den höchsten amerikanischen Besucher von vornherein klein.Dennoch verwies Trump immer wieder auf die ausgestreckte Hand Mahmud Abbas’. Die wiederholte Betonung des erklärten Friedenswillens auch der palästinensischen Seite dürfte nicht jedem in Israel gefallen haben. Die Idee, zwischen Israel und arabischen Nationen wählen zu müssen, sei grundfalsch, sagte Donald Trump bei seiner zwanzigminütigen Abschlussrede im Jerusalemer Israelmuseum. "Alle vernünftigen Menschen wollen in Frieden leben." Wie genau das konkret geht, ließ er offen.Schlecht geschlagen hat sich Donald Trump bei seinem Kurzbesuch auf dem minenreichen Feld Heiliges Land nicht. Von einem Eingang in die Geschichtsbücher als Friedensprinz einer zerstrittenen Region ist er aber noch meilenweit entfernt. In Sachen israelisch-palästinensischer Konflikt heißt es für den Moment: Im Nahen Osten nichts Neues.