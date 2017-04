Kinder nach Stromunfällen auf Bahnanlagen weiter in Lebensgefahr

Polizei (Symbolfoto) Foto: Stephan Jansen (dpa)

(Neuss/Dortmund) Zwei am Wochenende durch Stromunfälle auf Bahnanlagen in Nordrhein-Westfalen schwer verletzte Kinder schweben weiter in Lebensgefahr. Ein Neunjähriger war am Sonntagabend in Neuss auf einen Kesselwagen geklettert und nach einem Stromschlag mit schwersten Verbrennungen in eine Spezialklinik gebracht worden.