Kleintransporter fährt in Barcelonas Zentrum in Menschenmenge: Viele Verletzte

Polizisten sperren am 17.08.2017 in Barcelona (Spanien) eine Straße ab. Ein Lieferwagen ist in eine Menschenmenge auf einer belebten Einkaufstraße in der spanischen Metropole Barcelona gerast. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Sicherheitskräfte sprachen von mehreren Verletzten. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Manu Fernandez (AP)