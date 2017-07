Leopard dringt in Haus in Nepal ein - 13-Jährige tot

(Mangalsen) Ein Leopard hat in Nepal ein 13-jähriges Mädchen getötet. Er verschleppte das schlafende Kind aus einem Haus in einem abgelegenen Dorf im Westen des Landes, wie die örtliche Polizei am Donnerstag mitteilte.