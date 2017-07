Leser-Interview: Fragen Sie den neuen Chefredakteur des TV

Der direkte Austausch mit den Lesern ist Thomas Roth extrem wichtig. Gleich am 1. August, seinem ersten Arbeitstag als Chefredakteur des Trierischen Volksfreunds, wird sich der 43-Jährige daher den Fragen der TV-Leser in einem Interview stellen.



Haben Sie brennende Fragen, Kritik, Lob, Anregungen, spannende Themen oder sind Sie einfach neugierig auf den neuen Chefredakteur Ihrer Tageszeitung und Ihres Medienhauses der Region? Dann bewerben Sie sich bis zum 28. Juli um die Teilnahme am Interview: Mailen Sie uns Ihre Kontaktdaten an service@volksfreund.de und teilen Sie uns mit, für welche Themen Sie sich besonders interessieren.



Auch in Braunschweig, wo Roth seit 2011 stellvertretender Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung war, hat der gebürtige Bayer sehr intensiven Kontakt zu den Lesern gehabt: Als Ombudsmann war er Ansprechpartner für Kritik und Anregungen und hat zwischen den Lesern und der Redaktion vermittelt. Der 43-Jährige ist seit vielen Jahren bei lokalen und regionalen Zeitungen tätig. Sein Volontariat absolvierte er beim Fränkischen Tag in Bamberg. Danach hat Roth in verschiedenen Funktionen als Redakteur bei der Mediengruppe Oberfranken Erfahrungen gesammelt, wo er zuletzt ebenfalls stellvertretender Chefredakteur war.



