Es seien bei einer internen Untersuchung Bakterien nachgewiesen worden, die Magen-Darm-Erkrankungen verursachen können, teilte das Unternehmen Fude und Serrahn Milchprodukte mit Hauptsitz in Hamburg am Dienstag mit.



Betroffen sind demnach Produkte, die nur in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein verkauft worden seien.



Das entdeckte Bacillus cereus könne schwere Erkrankungen auslösen. Lidl habe das Produkt bereits aus dem Verkauf genommen, Verbraucher könnten es in den Filialen zurückgeben und erhielten den Kaufpreis auch ohne Kassenbon