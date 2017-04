Mann fährt mit Auto in Rathaus von Verden - Hintergründe unklar

Ein Mann ist am Sonntagmorgen aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto in das Rathaus der Kleinstadt Verden bei Bremen gefahren. Dadurch brach am Eingang ein Feuer aus, verletzt wurde niemand. «Einen Terroranschlag schließen wir aus», sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich richte sich der Angriff gegen die Behörde. Der 47 Jahre alte Mann aus Verden wurde festgenommen. Er war gegen 8.00 Uhr durch die geschlossenen Türen ins Glasfoyer des Rathauses gefahren.



Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, war bereits ein Brand ausgebrochen, wie der Sprecher berichtete. «Die Flammen breiteten sich auf angrenzende Räume im Erdgeschoss aus.» Erst etwa eineinhalb Stunden später gelang es den Rettungskräften, das Feuer zu löschen. Inwieweit auch das Obergeschoss betroffen war, konnten die Beamten zunächst noch nicht sagen.



Die Polizei nahm den Angreifer fest. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Aufnahmen vom Schauplatz des Geschehens zeigten ein völlig ausgebranntes Autowrack vor dem Rathaus der Kreisstadt mit knapp 27 000 Einwohnern.



«Der 47-jährige Täter ließ sich noch am Tatort widerstandlos von der Polizei festnehmen», teilte die Polizei weiter mit. «Die detaillierte Motivlage ist noch unklar, liegt nach bisherigen Ermittlungen eher im persönlichen Bereich.»



Im Auto lag eine gefüllte 11-Kilo-Propangasflasche. Nach dem Aufprall des Wagens an dem gläsernen Foyer war ein Feuer ausgebrochen. Wegen der Hitze im brennenden Auto trat laut Feuerwehr durch ein Überdruckventil schon etwas Gas aus. Zu einer Explosion war es aber nicht gekommen. Der Autofahrer wies die Einsatzkräfte von sich aus auf die Gefahr durch die Gasflasche hin.