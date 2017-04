Mann löst kurz vor Hochzeit Verlobung und flüchtet vor Zorn seiner Freundin auf Polizeiwache

Der 39-Jährige sei am frühen Mittwochmorgen auf der Wache aufgetaucht, weil mehrere Menschen vor seinem Haus gestanden und ihn bedroht hätten, teilten die Beamten am Donnerstag mit.



Bei den Personen habe es sich um seine Verlobte aus Meran und ihre Schwester gehandelt. Die Frau sei angereist, um den 39-Jährigen zu heiraten — beim Standesamt sei alles vorbereitet gewesen. Da der Mann aber auch noch eine Freundin in Deutschland hatte, habe er die Verlobung kurzerhand gelöst. Die Verlassene wolle nun ihre Unterlagen wieder vom Standesamt abholen, berichtete die Polizei.