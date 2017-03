Medien: Python verschlingt Erntearbeiter in Indonesien mit Haut und Haaren

ARCHIV - ILLUSTRATION - Die 6,5 m lange Netzpython (Malayopython reticulatus) "Marlies" liegt am 29.12.2015 in Hamburg im Tierpark Hagenbeck auf einem Ast in ihrem Gehege. (zu dpa "Python verschlingt Erntehelfer in Indonesien" vom 29.03.2017) Foto: Axel Heimken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Axel Heimken (dpa)