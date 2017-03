Mehr Straftaten durch Flüchtlinge

Die Statistik für die einzelnen Polizeiinspektionen

Das Landgericht Trier verurteilte im Juli 2016 einen syrischen Flüchtling zu 13 Jahren Haft wegen Totschlags. Der Mann hatte seine Frau mit einem losen Tischbein vor den Augen der eigenen Kinder erschlagen, weil sie ihn vermutlich verlassen wollte. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) warnt angesichts eines solchen Verbrechens klar und deutlich vor Vorurteilen: "Die allermeisten Zuwanderer, die zu uns kommen, halten sich an unsere Gesetze", sagt Lewentz.16.000 Menschen suchten im vergangenen Jahr Schutz in Rheinland-Pfalz. Zugleich zeigt die neue Kriminalitätsstatistik, dass die Straftaten durch Flüchtlinge stiegen - auch in der Region Trier. Waren es im Jahr 2015 noch etwa 1550 Straftaten durch Zuwanderer, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf gut 2000, teilt das Polizeipräsidium Trier mit. Landesweit begingen Zuwanderer im vergangenen Jahr mehr als 11.700 Straftaten, wo es 2015 noch 6857 waren. Herausgerechnet sind da mehr als 22.000 Verstöße im Land, die es gegen das Asyl- und Aufenthaltsgesetz gab - beispielsweise, wenn ein Pass fehlte.Am höchsten ist in der Region die Straftat-Beteiligung von Zuwanderern bei Raub (29 Prozent), Ladendiebstahl (28,4 Prozent), leichten und schweren Diebstählen (22 Prozent) und Körperverletzungen (11,3 Prozent). Lothar Schömann, Präsident des Polizeipräsidiums Trier, sieht dennoch "keine besorgniserregende Entwicklung". Der höhere Anteil von Flüchtlingen an Straftaten sei dadurch erklärbar, dass mit der starken Zuwanderung auch deren Anteil in der Gesellschaft gewachsen sei. Innenminister Lewentz räumt dazu ein, dass viele Fälle aus dem letzten Quartal 2015 in die aktuelle Kriminalstatistik eingehen, weil diese erst später erfasst worden seien. Etliche Straftaten begingen Zuwanderer außerdem untereinander. Lewentz führt das auf unterschiedliche Rollenbilder und Weltanschauungen zurück, gerade in der Anfangszeit in den Flüchtlingsunterkünften.Lothar Schömann sieht die Politik dennoch gefordert, die Inte8gration weiter zu fördern und gerade jungen Menschen eine Perspektive zu bieten. Johannes Kunz, Chef des Landeskriminalamtes, sagte in Mainz, es existierten noch keine speziell auf Zuwanderer ausgelegten Langzeitprogramme zur Verhinderung von Kriminalität. CDU-Innenexperte Matthias Lammert erwartet "klare Antworten vom Rechtsstaat".Lothar Schömann sagt zugleich, dass die Bevölkerung keine Angst vor mehr Verbrechen haben müsse, dazu gebe es keinen Anlass. Wenn man die Vergehen gegen das Asylrecht herausrechne, seien die gesamten Straftaten innerhalb des Polizeipräsidiums im vergangenen Jahr um 214 gesunken - auf 32.574.Zurückgegangen sind auch die Einbruchszahlen im Raum Trier - von 859 im Jahr 2015 auf 725 in 2016. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres gab es dazu in der Region mit 81 Einbrüchen vergleichsweise weniger als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr (132). Fast jeder fünfte Einbruch werde aufgeklärt. Schömann sieht darin Erfolge einer speziellen Ermittlergruppe und der Beratung.