Mindestens acht tote Zivilisten bei Anschlag auf Nato-Konvoi in Kabul

Afghanische Sicherheitskräfte stehen am 03.05.2017 in Kabul (Afghanistan) am Tatort eines Selbstmordanschlags. Der Bombenanschlag im dichten Morgenverkehr hat sich nach Angaben des afghanischen Innenministeriums gegen einen internationalen Militärkonvoi gerichtet. Nach offiziellen Angaben kamen durch die Autobombe mindestens acht Zivilisten ums Leben. Foto: Massoud Hossaini/AP/dpa Foto: Massoud Hossaini (AP)