Mmmmh, lecker: Schokopizza war gestern - Jetzt kommt die Pizza-Schokolade

Dafür gibt es sogar von Vorturner Dr. Oetker ein dickes rotes Herzchen und einen wohlwollenden Kommentar auf Facebook. Rittersport setzt auf die Ankündigung einer Schoko-Pizza des Lebensmittel-Produzenten charmant noch einen drauf und kündigt auf Facebook und Twitter eine ganz besondere Schokolade an: Rittersport Pizzaschoko - Schmeckt immer wie beim Italiener. Neben den Lettern "Italian Edition" prankt denn auch eine fette Pizza auf der quadratisch-praktisch-guten Verpackung, über der eine Gabel mit einem Stück Schokolade schwebt.Da bleibt Dr. Oetker nur zu posten: "Sogar mit unserem Kompetenzstreifen... Süß. Schickt mal was rüber."Die Antwort von Rittersport: "Heute Abend wieder zur gewohnten Zeit beim Lieblingsitaliener?"Und die User steigen natürlich mit ein. "Ich wollte gerade nach einer Rittersport Hawaii fragen. *Schmunzel." oder "Passt viel besser in die Tasche als so ne Pizza! Geht doch nix über quadratisch, praktisch, gut!"Da soll nochmal einer sagen, die Deutschen hätten keinen Humor.Natürlich denken und hoffen wir, dass der Schokoladen-Produzent tatsächlich nur die Schoko-Pizza auf die Schippe nehmen wollte. Eine Pizza-Schokolade wär schon ziemlich eklig...