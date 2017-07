Modernisierer vor historischer Kulisse

Paris Emmanuel Macron hatte die große Inszenierung gewählt. Eineinhalb Stunden lang sprach der französische Präsident im Schloss von Versailles vor den beiden Kammern des Parlaments über die großen Linien seiner Politik. Und ausgerechnet an dem geschichtsträchtigen Ort kündigte der 39-Jährige die Veränderungen an, die aus Frankreich einen modernen Staat machen sollen: Verkleinerung der beiden Parlamentskammern, Einführung des Verhältniswahlrechtes, Abschaffung des Sondergerichts für Regierungsmitglieder. Kein Wunder, dass der Staatschef wie im Wahlkampf das Wort "Revolution" in den Mund nahm,Am stärksten will Macron das Parlament verändern: Die Zahl der Abgeordneten in Nationalversammlung und Senat soll um ein Drittel gekürzt werden. Eine Maßnahme, die von 93 Prozent der Franzosen gutgeheißen wird.Die zweite einschneidende Veränderung, die Macron plant, ist die "dosierte" Einführung des Verhältniswahlrechts. Das bisher geltende Mehrheitswahlrecht benachteiligt die kleinen Parteien. Als dritte Maßnahme kündigte er die Abschaffung des Gerichtshofes der Republik an, der ausschließlich über frühere Regierungsmitglieder Recht spricht. Die ersten Reformen sollen in einem Jahr umgesetzt sein. "Es soll keine Halbmaßnahmen und kosmetische Veränderungen geben", kündigte der Präsident an. Notfalls werde er ein Referendum über den geplanten Umbau abhalten.Macron stellte für den Herbst auch das Ende des Ausnahmezustands in Aussicht, der seit den Anschlägen von Paris im November 2015 gilt. "Ich werde den Franzosen ihre Freiheiten wiedergeben." Spontanen Applaus bekam der Präsident nur zweimal für seine Ansprache: Zum ersten Mal klatschten die Abgeordneten, als Macron von den nötigen Sozialreformen sprach. "Es wird erst Erfolg geben, wenn die Armut nicht mehr ihren Platz hat." Den zweiten Beifall gab es, als der Präsident eine Reaktion des Humanismus auf den Terrorismus forderte. "Lasst uns den Dienst leisten, den das französische Volk von uns erwartet, treu unseren Versprechen des Anfangs, nämlich den Menschen ein würdiges Land zu geben", schloss der Präsident seine Ansprache. "Ich fand ihn inhaltsleer, schwülstig und ziemlich langweilig", kritisierte der konservative Abgeordnete Eric Ciotti hinterher im Fernsehsender BFMTV. "Das war nicht konkret und enthielt nichts Neues." Ciottis Republikaner waren als größte Oppositionspartei zur Sitzung des Kongresses nach Versailles gekommen. Fern blieben dagegen die Mitglieder von La France Insoumise, der Partei des Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon. Sie protestierten damit gegen eine Entwertung der Nationalversammlung durch die Rede des Präsidenten einen Tag vor der Ansprache des Regierungschefs Edouard Philippe in der ersten Parlamentskammer. "Emmanuel Macron hat eine Grenze in der pharaonischen Dimension der Präsidialmonarchie überschritten", kritisierte Mélenchon, der sich für eine Abschaffung des Präsidialsystems ausspricht.Macron machte allerdings klar, dass zwischen ihm und seinem Premierminister Aufgabenteilung besteht. "Es ist die Aufgabe des Präsidenten, seiner Amtszeit Sinn zu geben", sagte er vor den Abgeordneten. "Der Premierminister muss dafür sorgen, dass die Handlungen kohärent sind." Die Rede vor dem Kongress ist für den Präsidenten die einzige Möglichkeit, sich an die Abgeordneten zu wenden. "Meine Vorgänger wurden dafür kritisiert, dass sie keine Pädagogik betrieben haben. Deshalb will ich jetzt jedes Jahr kommen, um Rechenschaft vor euch abzulegen", kündigte er an.Für den 39-Jährigen war es der erste große Auftritt auf nationaler Bühne. Seit seinem Amtsantritt vor gut sechs Wochen hatte er keiner französischen Zeitung ein Interview gegeben. Auch das traditionelle Fernsehinterview zum Nationalfeiertag am 14. Juli hatte der Staatschef zugunsten seines Auftritts in Versailles abgesagt. Der konservative Präsident Nicolas Sarkozy hatte 2008 mit einer Verfassungsreform das Recht des Präsidenten eingeführt, vor beiden Parlamentskammern zu sprechen. Er nutzte die Gelegenheit im Juni 2009, um wie Macron die Grundzüge seiner Politik zu erläutern. Macrons sozialistischer Vorgänger François Hollande rief den Kongress drei Tage nach den Anschlägen in Paris im November 2015 zusammen, um seine Anti-Terror-Maßnahmen vorzustellen.

Kommentar: Kein Hauruck-Präsident