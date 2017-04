Multimedia-Reportage: Wie eine Leidensgeschichte ein Dorf zusammenschweißt (Fotos)

In der Wintricher St.-Stephanus-Kirche verköstigt fast das halbe Dorf seit Monaten mehr Bier als Hostien, spielt mehr Theater als zu beten. Das Gebetshaus wird auf den Kopf gestellt, und die Wintricher rücken enger zusammen - um Platz zu machen für Tausende Besucher. Denn alle fünf Jahre schlägt das Herz der Dorfgemeinschaft einheitlich und im Rhythmus der Passionsspiele.Bei diesem Drama geht's um nicht weniger als das Leiden und Sterben von Jesus von Nazareth. In Wintrich übrigens in Person von Jonas Merges (19), dem jüngsten Jesusdarsteller der 115-jährigen Passionsgeschichte des Dorfes. Andernorts finden Vereine keine Mitglieder mehr. Hier fehlt die Zeit, dort das Engagement. Da schaut man doch ungläubig auf den kleinen Winzerort, der sich dieser gesellschaftlichen Entwicklung erwehrt - wie die Gallier gegen die Römer. Da sind die Männer bereit, sich über ein Jahr lang ihren Bart wachsen zu lassen, und über 200 Dörfler proben nach der Arbeit und am Wochenende. Aber wofür, fragt man sich. Treibt die Wintricher der Glaube oder der Applaus, der Tourismus oder das Gemeinschaftserlebnis, zusammen etwas Größeres als sich selbst zu schaffen? Was auch immer da los ist: Wintrich ist anders.Im Januar 2017 beginnt TV-Reporter Nicolaj Meyer, die Wintricher für eine Multimedia-Reportage zu begleiten. Noch ist es ein bisschen hin bis zu den Aufführungen im März: Genauso wie die St.-Stephanus-Kirche umgebaut wird und bald das ganze Dorf vom Trubel um bis zu 10 000 Besucher in den Bann gezogen wird, verändert sich auch die Dorfgemeinschaft. Denn nicht nur Judas und Jesus arbeiten Hand in Hand daran, dass der Gottessohn pünktlich am 11. März vor der passenden Kulisse gekreuzigt werden kann. Eine Bühne, Tribünen oder etwa einen Regieraum muss die Wintricher Gemeinschaft zu diesem Zeitpunkt noch fertigstellen. Es donnert und poltert in jeder Ecke des Gotteshauses. Über dem Altarraum der Kirche befestigen einige rüstige Männer die Rolle vom Abendmahl, einige Meter weiter montieren ebenso bärtige Gesellen eine Fassade mit Maueroptik über die Heiligenfiguren. Am Ende muss alles wieder bestuhlt und sauber sein. Denn trotz der Umbauarbeiten zum Theater für die Wintricher Passionsspiele soll die Messe am kommenden Sonntagmorgen wieder abgehalten werden können.Ist es eigentlich komisch, an so einem heiligen Ort handwerklich tätig zu sein? Für Dirk Kessler, Regisseur der Passionsspiele, ist die Frage schnell beantwortet: "1997 hatten wir Berührungsängste und waren auch extrem vorsichtig und leise. Der damalige Pastor kam dann irgendwann und brachte eine Kiste Bier und hat uns erklärt: Wo geschafft wird, haben die Menschen Durst, und da muss auch getrunken werden. Und insofern gibt es auch eine ganz klare Trennung zwischen Arbeit und Messe. In allen Kirchen wurde immer gearbeitet." Wer die fleißigen Männer auf wackeligen Leitern genauer beobachten möchte, wirft einen Blick in die Multimedia-Reportage des Trierischen Volksfreunds (volksfreund.de/passion).Wer in Wintrich zusammen arbeitet, der findet hier allem Anschein nach auch zusammen, so der Eindruck nach mehrtägiger Begleitung des Projekts. Darüber hinaus: Sind die Wintricher eine gläubige Clique oder ein offener Kreis?"Die Wintricher sind Fremden gegenüber doch sehr tolerant. Bei uns gibt es etwa keine Diskussionen über Flüchtlinge. Im Gegenteil, die Leute werden auch miteinbezogen. Aktuell hilft Jawa Tabibi aus Afghanistan mit", erklärt Dirk Kessler. Neben ihm steht Christian Schulz, erster Vorsitzender des Passionsvereins: "Bei minus 10 Grad hat vor fünf Jahren der Henry Oyupo aus Nigeria mitgeholfen, das Zelt aufzubauen - das war eine ganz schöne Herausforderung für ihn", berichtet Schulz."Er war nachher richtig integriert im Ort. Das sind so Nebeneffekte. Das ist schön", fügt Kessler hinzu. Glaube ist in Wintrich übrigens ebenso wenig Bedingung für die Teilnahme an den Passionsspielen wie die Herkunft eines Menschen.In der Multimedia-Reportage im Netz erfahren Sie, wie Jesusdarsteller Jonas Merges zum Glauben steht oder warum Regisseur Dirk Kessler auch ohne Taufe das fromme Theaterstück leitet.Kessler und Co. bringen eines Sonntagmorgens im Februar drei Kreuze über Glatteis in die St.-Stephanus-Kirche. Damit sich hier keiner aufs Kreuz legt, hilft der Bürgermeister mit Streusalz nach. Heute soll die wohl bekannteste Szene der Passionsgeschichte geprobt werden. Die Bedeutung für das Stück ist immens. Doch die Proben laufen noch wackelig.Zunächst bringen die Wintricher einfach nicht genug Hass und Leidenschaft für die Kreuzigung von Jonas Merges mit. "Ans Kreuz mit ihm", murmeln die Männer vereinzelt, während sie den Wintricher Jesus mit halbherzigen Peitschenhieben zu seiner Hinrichtung treiben. "Das ist eine Lachnummer! Mehr Hass bitte!", fordert Kessler.Dann macht der Gottessohn im entscheidenden Moment schlapp - und muss die Szene im Stehen proben, anstatt am Kreuz hängend. Das Gelächter ist groß, als Merges - in der einen Hand einen Keks und in der anderen einen Kaffee haltend - seine Szene spielt. "Ich war wohl etwas unterzuckert. Ich konnte heute Morgen auch nicht richtig frühstücken, weil ich ja wusste, dass ich gekreuzigt werde. Da war ich dann auch ziemlich aufgeregt", erklärt der 19-Jährige die skurrile Situation seiner vermasselten Kreuzigung.Die Passionszeit beschert dem Hauptdarsteller neben der Passionsbühne auch besondere Aufmerksamkeit in den regionalen Medien - wie in einer Fernsehreportage des SWR. Für den angehenden KFZ-Mechatroniker ist es etwas viel Medientrubel: "Ich will eigentlich hier mitspielen, und dann sind andauernd noch Interviews. Das habe ich nur gemacht, weil ich gedacht habe, das wäre eine gute Werbung für die Passionsspiele. Ich persönlich bräuchte es nicht." Merges gibt sich stets bescheiden, höflich, aber auch humorvoll. Auf die spaßige Frage, was er denn persönlich beim Letzten Abendmahl dinieren würde, antwortet er: "Bei mir gäbe es dann Pizza. Die kann man gut mit den Jüngern teilen." Vorherige Bühnenerfahrung bringt das Talent übrigens kaum mit. Einmal beim Abiball tanzte Merges beim Männerballett mit.Müde Augen, doch ein seliges Lächeln in den hängenden Wangen des Jesusverräters. Regisseur, Judas, Selbstständiger und Bürgermeister Kessler berichtet nach einer der ersten Aufführungen: "Das vergangene Jahr war sehr hart. Weil man den Beruf, die Bürgermeister-ei und die Passionsspiele unter einen Hut bekommen muss. Das ist nur über einen straffen Terminplan machbar. Man muss da wirklich hart am Wind segeln."Die Passionsspiele bedeuten für Kessler alle fünf Jahre totale Verausgabung. In einem Nebensatz deutet er an, auch seine Ehe sei an dem Engagement für die Passionsspiele vor Jahren gescheitert. Das komplette Interview und was Kessler trotz allem immer wieder antreibt, erfahren Sie in der Multimedia-Reportage.Ein Jahr lang hat sich die Passionsgemeinde vorbereitet. Druck und Spannung entladen sich, denn die Premiere am 11. März ist bereits geglückt. Begeisterte Zuschauer, begeisterte Presse. Die Performance muss dennoch Wochenende für Wochenende auf hohem Niveau bleiben.Regisseur Kessler motiviert seine Passionsfamilie dann vor jeder Aufführung wie ein Fußballtrainer in der Kabine vorm großen Meisterschaftsfinale.Das ist Leistungssport einer Gemeinschaft, das ist Wintrich, alle fünf Jahre. Jeder Passionsspieler, Chorsänger oder Helfer kommt mit unterschiedlicher Motivation: Glaube, Theaterlust, Anerkennung oder das wohlige Zusammengehörigkeitsgefühl einer Passionsfamilie. Egal woher oder warum er oder sie kommt, in diesem von Toleranz und Offenheit geprägten Umfeld wird man Teil dieser Familie. Und auch dafür gibt es nach gelungener Vorstellung stehende Ovationen.Die Passionsspiele finden 2017 vom 11. März bis zum 21. Mai statt. Mehr zu den Passionsspielen und weiteren Aufführungen erfahren Sie auch auf der Homepage des Wintricher Passionsvereins: