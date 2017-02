Mutter findet ihre zwei Kinder tot auf - Vater in Baden-Württemberg festgenommen

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist am 05.11.2014 Foto: Patrick Seeger/dpa ( +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Patrick Seeger (dpa)

(Vaihingen/Enz) Eine Mutter hat ihre beiden vier und fünf Jahre alte Jungen tot in der Wohnung des Vaters in Vaihingen an der Enz (Baden-Württemberg) gefunden. Die beiden Kinder hatten schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.