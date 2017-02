Nach Veganer-­Protest: Stadt ändert Glockenspiel-Melodie Fuchs, Du hast die Gans gestohlen

Ist „Fuchs, Du hast die Gans gestohlen“ nun ein Kinderklassiker oder ein tierfeindliches Machwerk? Die Diskussion darüber hat in Limburg an der Lahn für einen Eklat gesorgt. Denn bisher gehörte die Melodie zum Repertoire des Rathaus-Glockenspiels. Weil sich eine vegan lebende Frau über eine Zeile im Lied geärgert hat, hat der Limburger Bürgermeister Marius Hahn (SPD) entschieden, das Lied vom täglichen Glockenspiel des Rathauses vorerst nicht mehr spielen zu lassen.„Dahinter steckt kein ideologisches Motiv, sondern es ist eine zeitlich befristete Schonfrist für eine Frau, die in unmittelbarer Nähe des Rathauses arbeitet und damit das Glockenspiel täglich hört – und sich über das Lied ärgert“, wird der Sprecher der Stadt Limburg, Johannes Laubach, in der Frankfurter Neuen Presse zitiert. Der Frau gehe es nicht darum, dass der Fuchs die Gans stehle, sondern ihm angedroht werde, dass ihn der Jäger mit dem Schießgewehr holen werde, also erschieße. Dass das Glockenspiel ohne den angeblich tierfeindlichen Text auskommt, war der Frau offenbar kein Trost.Die Veganerin habe deswegen beim Bürgermeister angefragt und dieser habe der Frau unspektakulär einen kleinen Gefallen erweisen wollen. Über die Wucht mit der diese Entscheidung nun in den sozialen Medien diskutiert werde, zeigte sich Bürgermeister Hahn erstaunt. Die öffentliche Aufmerksamkeit und die Kritik, die diese „bürgerfreundliche“ Entscheidung ausgelöst habe, habe ihn überrascht. Mittlerweile sei das Thema sogar schon in einer Sendung des Hessischen Rundfunks aufgegriffen worden.Schon in der Vergangenheit seien immer mal wieder Lieder des Glockenspiels gewechselt worden, so Hahn. Der Fuchs sei damit also nicht ganz verbannt, sondern die Melodie werde von dem Glockenspiel auch irgendwann wieder angestimmt werden.