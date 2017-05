Neuer Name, alter Kurs - Le Pen will Partei nach Wahlniederlage grundlegend umbauen

Marine Le Pen hat geahnt, dass die Stunde der Abrechnung gekommen ist. Schon am Abend ihrer Niederlage kündigte die Rechtspopulistin deshalb einen grundlegenden Umbau an. "Der Front National muss sich erneuern, um auf der Höhe der Erwartungen zu sein", sagte die Parteichefin, die bei der Stichwahl um das Präsidentenamt knapp 34 Prozent bekommen hatte. Eine "neue politische Kraft" solle entstehen, der sich alle Patrioten anschließen könnten. Hat die Tochter damit die alte, von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen gegründete Partei beerdigt?Die Antwort auf diese Frage wird wohl erst im nächsten Jahr folgen, wenn der FN seinen nächsten Parteitag abhält. Doch die Debatte um den künftigen Kurs ist unter den "Frontisten" bereits entbrannt. Es ist auch eine Debatte um die Parteichefin, die seit ihrem aggressiven Auftritt in der Fernsehdebatte mit Wahlsieger Emmanuel Macron nicht mehr unumstritten ist. "Es müssen Lehren gezogen werden", forderte ihre Nichte Marion Maréchal-Le Pen noch am Wahlabend. Die Parlamentsabgeordnete, die vor allem in der Frage des Euro-Ausstiegs eine andere Position als ihre Tante hat, könnte nun als neue Führungspersönlichkeit ins Spiel kommen."Marion ist für eine Vereinigung der rechten Kräfte und außerdem in keine Justizaffäre verwickelt", sagt ein Mandatsträger des FN der Zeitung Libération.Ein Seitenhieb auf Marine Le Pen, die sich wegen möglicher Scheinbeschäftigung von Assistenten im Europaparlament verantworten muss. Mehr als ihre Affären setzen der 48-Jährigen aber ihre strategischen Fehler zu. So hatte die Kandidatin sich nicht nur auf die rechts stehende Wählerschaft konzentriert, sondern auch versucht, Stimmen des Linkspopulisten Jean-Luc Mélen-chon einzufangen. Eine Rechnung, die nicht aufging: nur sieben Prozent der Mélenchon-Wähler votierten für Le Pen. Die konnte zwar ihren Stimmenanteil gegenüber der ersten Runde, als sie auf gut 21 Prozent gekommen war, deutlich ausbauen. Doch die Kandidatin stieß sich einmal mehr an der "gläsernen Decke", die dem FN auch in den Regionen den Weg an die Macht versperrt.Während die Parteichefin die Kritik nach den Regionalwahlen 2015 noch abfedern konnte, wird diesmal der Druck stärker. Eine Änderung des Parteinamens, wie Partei-Vize Florian Philippot sie vorschlägt, dürfte die Gegner ihres Kurses nicht zufrieden stellen. "Wir denken, dass wir ein Kommunikationsproblem haben, den Namen ändern müssen, das Logo. Aber was passiert danach? Wenn der Inhalt doch derselbe bleibt? Die Franzosen sind nicht blöd", zitierte die Zeitung Le Monde einen FN-Lokalpolitiker. Schon im Wahlkampf war Le Pen nicht im Namen des FN aufgetreten.Ihr Logo, das nur eine blaue Rose und ihren Vornamen zeigte, sollte ein weiterer Bruch mit ihrem Vater sein. Jean-Marie Le Pen steht für Antisemitismus, Rassismus und Hass auf Homosexuelle und genau davon will seine Tochter sich distanzieren. Zumindest nach außen, denn das nationalistische Gedankengut ist weiterhin in ihrem Programm und auch in ihrer Entourage zu finden. Der Parteigründer wandte sich bereits gegen eine Namensänderung: "Ich werde den Namen des Front National nicht einfach so verschwinden lassen. Das müssen die Mitglieder entscheiden und nicht Herr Philippot", sagte Jean-Marie Le Pen im Radio.Le Pens rechte Hand Philippot gilt als Hauptverantwortlicher des Ergebnisses, das schlechter ausfiel, als in Umfragen vorhergesagt. Denn der Europaabgeordnete coachte die Kandidatin nicht nur vor dem verpatzten Fernsehduell. Er platzierte auch den Euro-Ausstieg oben auf der Agenda, der "MLP" für eine Mehrheit der Franzosen unzählbar macht. Für die Parlamentswahlen, die Mitte Juni anstehen, soll das Thema Euro erst einmal zurückgestellt werden. Schließlich will der FN, der bisher zwei Abgeordnete stellt, diesmal den Fraktionsstatus erreichen.Um das zu erreichen, wird die Partei auch ihre interne Abrechnung erst einmal vertagen.