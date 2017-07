Passagierjet verfehlt wartende Flugzeuge in San Francisco um nur 30 Meter

Die mit 140 Passagieren besetzte Air-Canada-759-Maschine überflog demnach vor einer Woche in nur 30 Metern Höhe die am Boden wartenden Flugzeuge. Der Pilot des in Toronto gestarteten Jets hatte am 7. Juli bei der Landung in San Francisco anscheinend versehentlich die Rollbahn statt der parallel verlaufenden Landebahn anvisiert.



Der Tower konnte die Katastrophe verhindern, indem er den Piloten über Funk anrief, das Flugzeug hochzuziehen. Beim zweiten Versuch landete die Maschine sicher.