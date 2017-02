Passanten finden vermissten Pinguin tot in Mannheim

Ein Humboldt-Pinguin schwimmt am 13.10.2008 in seinem Gehege im Luisenpark in Mannheim (Baden-Württemberg). Der Humboldt-Pinguin ist eine von den weltweit insgesamt 17 Pinguinarten. Er gehört zusammen mit Galapagos-, Magellan- und Brillenpinguin der Gattung Brillenpinguine an. (zu dpa: «Pinguin aus Gehege in Mannheim gestohlen» vom 13.02.2017) Foto: Ronald Wittek/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Ronald Wittek (dpa)