Patient in Aachener Klinik vergewaltigt - Ermittlungen gegen Pfleger

Die Uniklinik der RWTH Aachen, aufgenommen am 21.01.2016. Foto: Marius Becker/dpa Foto: Marius Becker (dpa)

(Aachen) In der Notaufnahme der Aachener Universitätsklinik soll ein 27 Jahre alter Pfleger einen hilflosen Patienten vergewaltigt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der inzwischen entlassene Pfleger den 28 Jahre alten Mann mit einem Narkosemittel ruhiggestellt und sich dann an ihm sexuell vergangen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen am Donnerstag.