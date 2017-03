Per Phantombild gesucht? - Bushido dankt Polizei Buxtehude für Styling-Tipp via Fahndungsfoto

Bei Instagram schrieb der Rapper: «Danke an die Polizei in Buxtehude für den Style Tipp! Werde mit wahrscheinlich ein rotes Cap demnächst zulegen!»



Das medienkritische «Bildblog» vermutete am Donnerstag, dass es sich um ein verfremdetes Foto des Rappers handelt. Ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion Stade beteuerte, dass es sich nicht um einen Aprilscherz handle. Er ging von einer zufälligen Ähnlichkeit aus: «Das Phantombild ist von einem professionellen Phantombildzeichner des Landeskriminalamts erstellt worden.» Dieser habe sich mit der Zeugin zusammengesetzt und aus ihrer Beschreibung und Erinnerung das Bild angefertigt. Auf die Frage, ob die Polizei jetzt Bushido ins Visier nehme, meinte er: «Zu ermittlungstaktischen Dingen sagen wir in dieser Sache nichts.»