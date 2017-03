Schonungslose Beichte von Jugendlichen aus der Region: Pillen schmeißen, um dem Alltag zu entfliehen

FRED - EIN KURS FüR JUNGE DROGENKONSUMENTEN

Trier Er ist stolz auf seinen Ruf. Einen sehr zweifelhaften Ruf. "Ich bin der jüngste Dealer in meiner Stadt", sagt der schmächtig wirkende Jugendliche und grinst dabei. Nennen wir ihn Martin. Wie er wirklich heißt, will er nicht sagen. 14 sei er, sagt der Junge. Martin versucht älter zu wirken, doch man merkt dem Schüler einer Förderschule an, dass er eigentlich noch ein Kind ist. Ein Kind, das aber bereits bestraft worden ist - wegen Dealens mit Drogen. Er sei "verpfiffen worden", sagt er. Von einem Jungen aus seiner Klasse. Zwei Gramm Haschisch hat eine Lehrerin bei dem 14-Jährigen gefunden - und dann die Polizei gerufen. "Gut", sagt er und grinst wieder dabei, "dass die mich nicht vorher erwischt hat." Da habe er nämlich 25 Gramm Haschisch dabeigehabt, die er auf dem Schulhof "vertickt" habe. Bis auf die zwei Gramm, die dann später bei ihm gefunden worden seien. Er sei nicht der Einzige, der an seiner Schule Drogen verkauft, behauptet Martin.Mit elf habe er das erste Mal gekifft. Von seinem Bruder habe er das Hasch bekommen. Fast jeden Tag habe er "gebufft" (geraucht). Über Dealer in seiner Stadt sei er dann an neuen Stoff gekommen. Irgendwann habe er dann selbst gedealt und Haschisch verkauft. Zwischen 300 und 350 Euro bringe der Verkauf von 25 Gramm Haschisch, sagt der Junge. Und was macht er mit dem Geld? "Abhängen." Burger essen gehen. Oder Kebab. Energy-Drinks kaufen. Und: neuen Stoff kaufen.Martin ist bestraft worden, weil er mit zwei Gramm Haschisch erwischt wurde. Das Jugendgericht hat ihm zur Auflage gemacht, dass er vier Wochen lang jeden Dienstag in den sogenannten FreD-Kurs bei der Suchtberatung Die Tür in Trier gehen muss. FreD steht für Frühintervention erstauffälliger Drogenkonsumenten (siehe Info). Der Kurs sei keine Bestrafung, sagt Christoph Linn. Der Sozialpädagoge leitet heute vertretungsweise die letzte Stunde, zu der sechs Jungs zwischen 14 und 20 Jahren erschienen sind. Es gehe darum, den Jugendlichen klarzumachen, dass Drogen gefährlich sind, wie sie wirken und dass sie abhängig machen können. Linn spricht von "Bewusstmachen" und einem Dialog mit den Jugendlichen. FreD sei keine Drogentherapie.Dass Drogen gefährlich sind, das habe er schon vorher gewusst, sagt ein 17-Jähriger, der wie Martin an dem Kurs teilgenommen hat. Viel gebracht hätten ihm die vier Treffen nicht, meint der noch sehr jung wirkende Heranwachsende. Geben wir ihm den Namen Georg, denn auch er will anonym bleiben. Seine Geschichte klingt ähnlich, wie die von Martin. Mit 14 hat er zum ersten Mal gekifft. Durch seine Cousine sei er dann an Ecstasy gekommen, künstlich hergestellte Drogenpillen. Auf einer Session bei ihr, also einer Drogenparty, hätten alle die Pillen "geschmissen" (geschluckt). "Dann habe ich gesagt: Ich will das auch mal ausprobieren." Seitdem habe er regelmäßig Ecstasy genommen. Als er sich neue Pillen habe kaufen wollen, sei er von der Polizei erwischt worden. Drei Ecstasy-Pillen habe man bei ihm gefunden. Er sei angezeigt worden und vor Gericht gelandet. So sei er dann zu FreD gekommen, sagt Georg. Schon vor dem Kurs habe er mehr oder weniger mit den Drogen aufgehört. Georg hofft, dass es so bleibt.Man wolle den Jugendlichen mit FreD ein Angebot machen, um sich mit den Drogen und ihrer eigenen Situation auseinanderzusetzen, sagt Drogenberater Linn. Er ist sich bewusst, dass nach Ende der vier Sitzungen nicht alle Teilnehmer weg sind von dem Stoff - und dass sie womöglich auch weiter Hilfe brauchen. Daher würden ihnen auch Wege aufgezeigt, wo sie diese Hilfe bekommen, an wen sie sich wenden könnten, wenn sie merken, dass die Sucht wieder zurückkommt - oder dass sie wieder auf die schiefe Bahn abrutschen. Linn weiß, dass die Jugendlichen nicht freiwillig zu ihm kommen. Doch am Ende des Kurses seien die meisten offener und erzählten auch mehr von sich als am Anfang.Es sind dann Geschichten wie die des 18-jährigen Michi, der ebenfalls mit elf das erste Mal mit Drogen in Kontakt gekommen ist, die Linn oder seine Kollegin Rebecca Kraus, die den Kurs normalerweise leitet, hören. Er habe damals alles genommen, behauptet der junge Mann: Ecstasy, Speed (die künstliche Droge Amphetamin), Cannabis. Wegen "familiären Problemen" sei er zu den Drogen gekommen, sagt Michi, was genau wie bei den beiden anderen Jugendlichen nicht sein richtiger Name ist. Welche Probleme das waren, darüber schweigt er. Wenn er etwas genommen habe, habe er sich "glücklich gefühlt, ohne Sorgen". Mit den Drogen habe er seinem Alltag und der Realität entfliehen können.Ein 17-Jähriger habe ihm regelmäßig den Stoff besorgt, behauptet Michi. Jahrelang sei das so gegangen. Bis ihn jemand bei der Polizei verraten habe. Auch Michi landet vor Gericht. "Eigentlich", sagt er, "wollte der Richter mich in den Knast schicken." Sein Anwalt habe es dann geschafft, dass er noch eine letzte Chance bekommt. Alle drei Monate muss er zum Drogentest beim Gesundheitsamt.24 Stunden vorher bekommt er einen Anruf, am Tag darauf muss er dann zu der vereinbarten Uhrzeit erscheinen. Hält er sich nicht dran oder werden Drogen in seinem Urin gefunden, muss er doch noch ins Gefängnis. Und er musste an FreD teilnehmen. Michi ist kurz vor dem Abschluss seiner Lehre als Metallbauer. "Ich habe die beste Zwischenprüfung von allen gehabt", erzählt er stolz. Ob er dauerhaft von den Drogen weg ist, weiß er noch nicht. Es werde schwer.FreD steht für Frühintervention erstauffälliger Drogenkonsumenten. Der Kurs, der von verschiedenen Suchtberatungen angeboten wird, richtet sich an Jugendliche zwischen 14 bis 20 Jahren, die als Drogen- und Alkoholkonsumenten gelten, aber nicht suchtkrank sind. Die aber "als Konsumenten mit Drogen experimentieren und/oder diese missbrauchen und damit in irgendeiner Form aufgefallen sind", wie es auf der Internetseite der Trierer Suchtberatung Die Tür heißt. Zumeist erhält der Jugendliche etwa vom Gericht die Auflage, an dem Kurs teilzunehmen. "Uns geht es darum, dass Jugendliche sich mit ihrem Konsum auseinandersetzen und sich selber davor schützen, sich durch Alkohol und Drogen zu schädigen oder davon abhängig zu werden", heißt es weiter bei Die Tür. Infos: www.die-tuer-trier.de



