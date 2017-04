Schritttempo auf den deutschen Autobahnen - Osterverkehr mit vielen Verzögerungen

Zu Ostern müssen Autofahrer mit Staus und Behinderungen auf den Autobahnen rechnen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

(München) In kilometerlangen Blechlawinen sind viele Urlauber am Donnerstagnachmittag in das lange Osterwochenende gestartet. Laut ADAC summierten sich die Staus am Nachmittag auf mehr als 600 Kilometer Länge.