Schüsse in französischem Gymnasium - Spezialeinheiten nehmen schwerbewaffneten 17-Jährigen fest

Die französische Regierung hat per App Terroralarm für Grasse ausgelöst. Foto: Screenshot Twitter

(Grasse) In einem Gymnasium im Südosten Frankreichs sind am Donnerstag Schüsse gefallen. Die zuständige Präfektur bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag die Schüsse in der Stadt Grasse, konnte aber zunächst keine näheren Angaben machen.