Sexy Ex-Häftling Jeremy Meeks zeigt Mode von Philipp Plein

Das undatierte Polizeifoto zeigt den US-Amerikaner Jeremy Meeks, der von der Polizei in Stockton (Kalifornien) festgenommen wurde. Sein «sexy Verbrecherfoto» machte ihn weltbekannt. Nun wurde er entlassen - und will nun Model werden. Foto: Stockton Police Department/dpa

(New York) Der ehemals «heißeste Häftling» der USA hat es bei der New Yorker Modewoche auf den Laufsteg geschafft. Für den deutschen Designer Philipp Plein lief Jeremy Meeks bei der New York Fashion Week über den Catwalk.