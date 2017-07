So sehen Beine nach 16 Etappen «Tor-Tour-de-France» aus

Die Tour de France ist das härteste Radsportrennen der Welt. Die Körper der Teilnehmer befinden sich für 23 Tage im Ausnahmezustand. Auf insgesamt 3540 Kilometern müssen sich die Profis dieses Jahr bis zum Zieleinlauf am Sonntag in Paris abstrampeln. Welche Spuren die Tour-Torturen hinterlassen, zeigt ein Foto des polnischen Profis Pawel Poljanski, der momentan auf Rang 75 liegt.«Nach 16 Etappen sehen meine Beine, glaube ich, etwas müde aus», schreibt der 27-jährige Fahrer des Teams Bora-Hansgrohe auf seinem Instagram-Account. Poljanskis Beine ähneln Baumblättern, die Venen scheinen fast aus der sonnenverbrannten Haut herauszuplatzen. «Das kann nicht gesund sein», schreibt ein Nutzer unter das Foto. «Geh zum Arzt!», empfiehlt ein anderer.Der aktuelle Gesamtführende und dreimalige Tour-Gewinner Chris Froome zeigte vor drei Jahren ein ähnlich schockierendes Bild von seinen ausgebeulten Beinen.«Im Ruhezustand fließen pro Minute normalerweise fünf Liter Blut durch unsere Beine», sagt der Mediziner Bradley Launikonis zum Sender ABC. «Bei einem untrainierten Athleten sind es 20 Liter pro Minute. Doch bei einem Elite-Radfahrer ist es das Doppelte: 40 Liter pro Minute. Es sind unfassbare Mengen Blut, die durch ihren Körper fließen.» Bei Poljanskis Blutstau in den Beinen handle es sich um einen Extremfall, sagt der Wissenschafter der University of Queensland.Quelle: L'essentiel.lu