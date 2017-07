Für die Nacht zum vergangenen Donnerstag hatte ein Mann in Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg) ziemlich genaue Pläne. In einem Bordell der Stadt wählte er eine Dame aus, um mit ihr amouröse Abenteuer zu erleben. 50 Euro zahlte er für den Sex im Voraus.



In einem Zimmer des Etablissements erlebte er dann aber einen Schock, denn die von ihm gebuchte Dame war in Wirklichkeit ein Mann. Daraufhin verlangte er sein Geld zurück - bekam allerdings nur 30 Euro.



"Die restlichen 20 wurden vielleicht für die noch unbeeinträchtigte Vorfreude abgezogen", schreibt die Polizei scherzhaft in ihrer Pressemitteilung. Der Freier wusste sich anschließend keinen anderen Rat als die Polizei zu rufen. Die Beamten konnten am Ende den Streit schlichten, ob er dabei allerdings die vollen 50 Euro zurückbekam, ist unklar.