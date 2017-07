Studie: Jeder fünfte kommt irgendwann zurück in die Region

In der Region Trier kommt jeder fünfte Abgewanderte wieder in seinen Heimatkreis zurück. Dabei ist der Anteil jüngerer Rückkehrer deutlicher höher als der Anteil älterer Heimkehrer. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Leibniz-Instituts für Länderkunde. Die Wissenschaftler haben erstmals die Daten aller 402 deutschen Kreise und kreisfreien Städte miteinander verglichen. Ein Ergebnis: Es gibt teilweise starke Unterschiede zwischen den Kommunen. Während etwa im thüringischen Kreis Eichsfeld nahezu jeder dritte Abwanderer zurückkehrt, ist es in Frankfurt, Offenbach oder Heidelberg nur jeder siebte.Mit rund 20 Prozent Rückkehrern liege die Region Trier im Durchschnitt, sagt der Wissenschaftler Dr. Robert Nadler, der die Studie gemeinsam mit Kollegen erstellt hat. Laut Nadler ist das Ergebnis vor allem für ländliche Regionen interessant, die mit einem Rückgang der Bevölkerungszahl zu kämpfen haben. Denn wer potentielle Rückkehrer gezielt anspreche und ihnen Perspektiven in der alten Heimatregion aufzeige, könne damit den Negativtrend womöglich abmildern.Diese Aussage dürfte auch in einigen Kommunen der Region Trier auf Interesse stoßen. Denn nach Prognosen des Statistischen Landesamts wird die Bevölkerung in den nächsten 20 Jahren um etwa 10.000 auf 509.000 zurückgehen. Dabei werden in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg noch steigende Bevölkerungszahlen erwartet, während sie in den übrigen drei Kreisen zurückgehen sollen. Den prozentual größten Rückgang in der Region erwarten die Statistiker für den Vulkaneifelkreis.Ließe sich daran womöglich noch etwas ändern, wenn die Verantwortlichen rechtzeitig gegensteuern? Wer seine Heimat verlässt, macht dies häufig, weil er anderswo einen passenden Ausbildungs- oder Studienplatz findet. Viele Jüngere zögen deshalb aus eher ländlich geprägten Regionen in die Städte, sagt Wissenschaftler Nadler. Nach der Ausbildung oder dem Studium schauten sie sich aber häufig wieder nach einem Job in ihrer Heimat um. Dabei spielten vor allem das private, soziale Umfeld und die Nähe zu Familie und alten Freunden eine wichtige Rolle, sagt Robert Nadler. Die Beschäftigungschancen seien mittlerweile wesentlich besser als noch vor zehn Jahren, und viele Regionen profitierten von der Rückkehr der Jüngeren.In Ostdeutschland gibt es inzwischen wieder mehr Umzüge von West nach Ost als umgekehrt. Die Dresdener IHK betreibt sogar ein eigenes Internetportal mit dem Titel „Sachse komm zurück“, das abgewanderten Fachkräften mit Job- und Serviceangeboten den Weg zurück schmackhaft machen soll.In der Region Trier mit reichlich Stellenangeboten ist von einer solchen Initiative noch nichts bekannt. Und längst nicht jeder Abgewanderte würde sich mit vermeintlich tollen Jobs in einer schönen Natur mit hohem Freizeitwert zu einer Rückkehr bewegen lassen. „Deutschland – no thanks!“, meint etwa die nach Amerika ausgewanderte Triererin Laura Schmidt. Ihre Begründung: „Schon allein wegen des Wetters würde ich’s da nicht mehr aushalten....“Die höchste regionale Rückkehrquote gibt es mit 22,8 Prozent im Kreis Trier-Saarburg. Es folgen der Kreis Bernkastel-Wittlich (21,5), der Eifelkreis (21,2), der Vulkaneifelkreis (19,1) und die Stadt Trier (18,2).