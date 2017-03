Süße runde Versuchung: Pizza zeigt sich von ihrer Schokoladenseite

Nix mit Salami und extra Käse! Jetzt kommt süß und schokoladig! Mit der Dolce al Cioccolato will der Lebensmittelanbieter Dr. Oetker die erste süße Sorte im Pizza-Sortiment servieren. "In mehrere Stücke zerteilt und pur oder mit Eis und Früchten angerichtet, ist sie eine ausgefallene Abwechslung auf dem Dessert- oder Kuchenteller. Auch für den gemeinsamen Abend mit Freunden oder als Snack bei spontanem Besuch ist die Ristorante Pizza Dolce al Cioccolato eine köstliche Alternative", verspricht eine Mitteilung auf der Internetseite des Anbieters.



"Zarte Milchschokolade-Raspel, Schokoladen-Tröpfchen und weiße Schokoladen-Stückchen – so eine Auflage hat es auf dem knusprig-dünnen Ristorante-Boden noch nie gegeben!" - Und damit hat der Anbieter vermutlich Recht.



Sogar der Boden hat Schokogeschmack und ist mit einer feinen Schokoladensoße bedeckt. Zu haben soll die süße runde Köstlichkeit für 2,69 Euro sein.