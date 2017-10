Tennis in Luxemburg: Kerber ausgeschieden - drei Deutsche weiter

Für Angelique Kerber, zweimalige Grand-Slam-Siegerin und ehemalige Nummer eins im Damentennis, war es ein schweres Los gleich zum Auftakt.



Am Dienstagabend traf sie in Runde eins des Hallenturniers im Sportcenter Kockelscheuer auf Monica Puig. Die 24-Jährige aus Puerto Rico war 2016 Kerbers Gegnerin im Finale des olympischen Tennisturniers in Rio de Janeiro. Die Deutsche verlor damals in drei Sätzen.



Beide Spielerinnen hatten im Vorfeld ihrer Auftaktpartie in Luxemburg ein ähnlich hart umkämpftes Match erwartet. Puig setzte sich jedoch relativ deutlich gegen Kerber durch, die phasenweise müde wirkte und ihrer aggressiv aufspielenden Kontrahentin wenig entgegenzusetzen hatte. Mit 6.3 und 6:4 ging der Sieg nach knapp anderthalb Stunden an die Goldmedaillen-Gewinnerin von Rio.



Besser als Kerber machten es die deutschen Spielerinnen Andrea Petkovic, Sabine Lisicki und Carina Witthöft. Alle drei erreichten das Achtelfinale in Luxemburg.



Die Darmstädterin Petkovic setzte sich in drei Sätzen (6:1, 3:6, 7:6) gegen Petra Martic aus Kroatien durch. Ihre nächste Gegnerin ist die im Turnier an Nummer zwei gesetzte Niederländerin Kiki Bertens.



Sabine Lisicki, Wimbledonfinalistin von 2013, bezwang die Rumänin Mihaela Buzarnescu mit 7:6 und 7:6 und trifft nun in der Runde der Letzten 16 auf die Qualifikantin Naomi Broady. Die Britin hatte am Dienstag die Deutsche Tatjana Maria aus dem Turnier geworfen.



Bereits am Montagabend erreichte die Hamburgerin Carina Witthöft das Achtelfinale mit ihrem Drei-Satz-Erfolg über Varvara Lepchenko aus den USA.



Monica Puigs Kontrahentin im Achtelfinale am Mittwoch ist die Qualifikantin Alison van Uytvanck aus Belgien.