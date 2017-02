Tödliche Früchte: Hunderte Kinder sterben nach dem Konsum von Litschis

Die ersten dokumentierten Fälle traten nach einer jetzt im amerikanischen Fachmagazin „The Lancet“ veröffentlichten Studie im Frühjahr 1995 auf. Hunderte Kinder, vor allem aus ärmeren Familien, die auf ihr Abendessen verzichtet hatten, entwickelten plötzlich Krampfanfälle und Bewusstseinsstörungen. Jedes dritte starb. Oft innerhalb weniger Stunden.Mehrere Jahrzehnte rätselten die Forscher, was das auf die Region Muzaffarpur beschränkte Massensterben auslösen könnte. Zunächst standen Pestizide, Viren oder Schwermetalle unter Verdacht. Doch diese Hypothesen konnten nie nachgewiesen werden.Nun hat ein amerikanisch-indisches Forscherteam den Auslöser der schweren Erkrankung gefunden: Es sind Litschis. Auf die Spur brachte die Wissenschaftler die Tatsache, dass die Vorfälle jeweils während der Ernte der Früchte auftraten.Zudem gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr des Obstes und den Ernährungsgewohnheiten der Opfer. Sie stammten zumeist aus armen Verhältnissen, in denen es keine regelmäßigen Mahlzeiten gab.Stattdessen hatten die Kinder große Mengen Litschis auf nüchternem Magen gegessen – mit einem erschreckenden Ergebnis. Wie die Wissenschaftler nachwiesen, enthält die Frucht ein Gift, das die Fähigkeit des Körpers stört, Zucker zu bilden. Bei allen behandelten Kindern wurden deshalb sehr niedrige Blutzuckerwerte nachgewiesen, die zu Krämpfen, Bewusstlosigkeit und schließlich zum Tod führten, berichtet das Wissenschaftsmagazin.Als Konsequenz aus der Studie gibt es mittlerweile in der betroffenen Region in Indien die Empfehlung, dass Kinder den Konsum von Litschis deutlich reduzieren sollen. Der Ratschlag scheint nach einem Bericht der „New York Times“ bereits Wirkung zu zeigen, denn die Zahl der Erkrankungen ist deutlich gesunken.Der Verzehr der Früchte in moderaten Mengen gilt in Deutschland weiterhin unbedenklich. Durch die Ernährungsgewohnheiten in der Bundesrepublik, die eine ausreichende Versorgung mit Kohlenhydraten sicherstellt, sei ein ähnliches Risiko wie in Indien nicht gegeben, wird das Bundesinstitut für Risikobewertung in verschiedenen Medienberichten zitiert.