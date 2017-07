ARCHIV - Am Maho Beach auf Sint Maarten fliegt ein Flugzeug am 30.03.2016 dicht über die Badegäste hinweg auf die Landebahn des Fluhafens zu. (zu dpa "Turbinenwind tötet Touristin auf Karibikinsel Sint Maarten" am 13.07.2017) Foto: Philipp Laage/dpa-tmn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Philipp Laage (dpa-tmn)