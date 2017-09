Twitter-Provokation: Trump «schlägt» in Video Clinton mit Golfball

Ein Tweet von US-Präsident Donald Trump beim Kurznachrichtendienst Twitter (Screenshot). Foto: dpa Foto: (Twitter)

(Washington) US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende erneut zum Rundumschlag im Kurznachrichtendienst Twitter ausgeholt. Am Sonntag (Ortszeit) teilte er ein Fake-Video, in dem er in Dauerschleife zum Golfschlag ausholt, den Ball seiner ehemaligen Gegenkandidatin Hillary Clinton in den Rücken schlägt und sie damit zu Fall bringt.