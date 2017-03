Unbekannter verschenkt in Kaiserslautern 50-Euro-Scheine - Polizei sucht weiter nach Geldspender

Ein 50-Euro-Banknote liegt auf einem Tisch. Foto: Boris Roessler/Archiv Foto: dpa

(Kaiserslautern) Die Polizei ist weiter auf der Suche nach dem spendablen Mann, der in der Innenstadt von Kaiserslautern Geld verschenkt hat. Er soll Passanten am Freitag 50-Euro-Scheine gegeben und Geld in Hecken und Gebüschen versteckt haben.