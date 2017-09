Und Prost! - Oktoberfest-Sneakers? - Adidas wirbt für brech- und bierfesten Turnschuh

Zum Oktoberfest in München nur mit den neuen Adidas-Sneakers made in Germany? Kein Aprilscherz, ist ja auch September jetzt.



Tatsächlich wirbt der bekannte Turnschuh-Hersteller per Youtube-Video mit einem Turnschuh, der besonders für den Gang zum Münchener Oktoberfest geeignet ist. Nicht nur die erdfarbene Aufmachung passt zu Lederhose und Dirndl. Dank einer speziellen präparierten Echtleder-Oberfläche sind die Treter auch dauerhaft bier- und kotzfest bzw. -abweisend.



Herrlich: Trachtenfest ist der Schuh auch. Hinten am Schuh sind Edelweis und Brezel eingestickt, damit die Sneakers auch mit dem Outfit harmonieren. Im Inneren sind die Schuhe mit einem rot-weiß-karierten Futter ausgelegt. Alpin-Style nennt das der Hersteller.



Ein gepflegtes "Prost" in in goldenen Lettern auf das Leder graviert.



"Wear your best to the Fest" - " Trag deine besten zum Fest" ist der Slogan zum Schluss des Spots.



Rund 200 Euro sollen die Feier-Schuhe kosten.