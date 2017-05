Verdächtiger Gegenstand: SPD-Parteizentrale evakuiert

Der Berliner SPD-Politiker Jan Stöß (M) steht am 22.05.2017 während eines Polizeieinsatzes gegenüber vom Willy-Brandt-Haus in Berlin mit anderen Parteimitgliedern auf dem Gehweg. Wenige Minuten vor einer Sitzung der SPD-Spitze zum Wahlprogramm wurde in der Parteizentrale der Sozialdemokraten in Berlin ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Das Gebäude wurde daraufhin geräumt. Foto: Gregor Fischer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Gregor Fischer (dpa)