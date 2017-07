Verfolgungsjagd mit der Polizei: Auto fährt U-Bahn-Treppe in Berlin hinunter

dpatopbilder - Ein Pkw steht am 30.07.2017 in Berlin im U-Bahnhof Rathaus Spandau. Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei steuerte der Fahrer des Fiestas die Treppen zu den Gleisen hinunter. Der Pkw war der Polizei aufgefallen, da die Kennzeichen am Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben waren. Der Fahrer wurde festgenommen. Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Paul Zinken (dpa)