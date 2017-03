Vermeintlicher Widerstands-Radiosender sorgt in den USA für Aufregung

Resistance Radio verkündet auf seiner Website, den amerikanischen Traum am Leben zu halten. Mit Musik aus besseren Zeiten, um dem dunklen Alltag der USA ein wenig Licht zu schenken."Never give up. This is Resictance Radio and these are your sounds of freedom", leitet Miss Evangeline in das Hörprogramm ein und verspricht aufmunternde Worte in dieser düsteren Zeit.



Es dauert nicht lange, da wird der Hashtag #RestistanceRadio auf Twitter geboren. Amerikanischen Medien zufolge missverstanden einzelne Fans von Trump das Ganze und glaubten, der Radiosender sei eine wahrhaftige Protestaktion gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Hier sind einige Beispiele:





What is this Left Wing Loonie #ResistanceRadio nonesense? Are they still resisting facts like Trump is President & Crooked may go 2 prison? — Veterans Take (@VeteransTake) 10. März 2017

Because CNN, NBC, CBS, ABC, MSNBC, and BBC weren't enough to get Hillary elected, so let's try radio too late. Idiots. #ResistanceRadio — Arrive Big! (@ArriveBig) 11. März 2017

Getting tired of "the resistance". What are they resisting? They would rather USA fail then admit Trump does anything good. #ResistanceRadio — ?? Mary Anne ♥ (@maryannemercog) 10. März 2017

Doch eigentlich ist Resistance Radio gar kein realer Radiosender. Das wird ziemlich schnell klar, sobald sich der User die Website des Senders für einen Moment ansieht. Das Ganze ist eine Werbeaktion von Amazon, um den Start der dritten Staffel der Serie „The Man in the High Castle“ zu bewerben. Anscheinend war das aber nicht deutlich genug für manche Trump-Anhänger. Glücklicherweise klärten später zahlreiche "schlauere" Twitter-Nutzer den Schwindel auf:

Wait - are people on the right actually believing #ResistanceRadio is a real thing? Explains so much. — Dana (@LdyJedi) 12. März 2017





Holy crap. We really need to start #ResistanceRadio for reals. Trumpets are freaking out about it. Lol — IMPEACHAgentOrangsky (@puppymnkey) 10. März 2017



Real Nazis getting triggered over a show about fake Nazis is just too rich for words. No wonder these dopes voted Trump. #ResistanceRadio — Andy Spain (@andyspain) 10. März 2017

Der Wirbel um den Sender erinnert ein wenig an das Hörspiel „Krieg der Welten“. Mit dem es Orson Welles im Jahr 1938 über den Hörfunk gelang, tausenden Menschen eine angebliche Alien-Invasion vorzugaukeln. Halb New York und New Jersey standen Kopf, denn die Menschen dort glaubten damals, sie lauschen einer authentischen Reportage und ein Angriff Außerirdischer auf die Erde geschehe tatsächlich.

Serie "The Man in the High Castle"

Die Science-Fiction-Serie basiert lose auf dem Roman Das Orakel vom Berge ("The Man in the High Castle") von Philip K. Dick von 1962. Dabei gelingt es den Nazis in einer Parallelwelt, den Zweiten Weltkrieg für sich zu entscheiden. Die Siegermächte Deutschland und Japan teilen die USA unter sich auf und besetzen das Land. In der Serie unterstützt Miss Evangeline über das Radio die Bevölkerung im Widerstand gegen die Besatzungsmächte.Bereits in der Vergangenheit sorgte Amazon mit Marketingstrategien zu der Serie für Aufsehen, zum Beispiel mit Plakaten der Freiheitsstatue, auf welcher die Statue den Hitlergruß ausführt und eine rote Nazischärpe trägt.