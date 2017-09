Versorgung von Drogenabhängigen in der Region steht auf der Kippe

Rund 190 Heroinabhängige gibt es in der Region. Ein Weg, von der Sucht loszukommen ist, sich Ersatzdrogen verschreiben zu lassen. Dabei stehen die Abhängigen aber zunehmend alleine da. Solche sogenannten Substitute (siehe Info) können nur speziell ausgebildete Ärzte ausstellen. Geringe finanzielle Anreize und eine schwierige Klientel im Wartezimmer machen es für Mediziner unattraktiv, Ersatzdrogen anzubieten. Hinzu kommen juristische und bürokratische Hürden. Letztere sollten mit einer Änderung der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung seit Mai genommen werden. Mitarbeiter bei den Suchthilfen beklagen jedoch weiterhin einen akuten Mangel an Ärzten, die Substitution anbieten: „Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist katastrophal“, sagt Helga Thiel von der Suchtberatung des Caritasverbands Mosel-Eifel-Hunsrück.



Mit Dr. Christoph Goldbecker hat die Region nur noch einen Arzt, dessen Kapazitäten kaum ausreichen. Er behandelt mehr als 60 Substitutionspatienten und damit überdurchschnittlich viele. „Ein Zeichen für die Unterversorgung in diesem Bereich“, sagt Goldbecker. Landesweit stehen für etwa 2200 Substitutionspatienten 79 substituierende Ärzte zur Verfügung. Das sind 28 Patienten pro Arzt. Damit liegt Rheinland-Pfalz im Bundesschnitt – mit 30 Substitutionspatienten pro Arzt ist die Versorgung in weiten Teilen des Bundeslands doppelt so gut wie in Trier. Erschwerend kommt hinzu, dass Goldbecker irgendwann in Rente gehen wird. Dann könnten die Heroinabhängigen tatsächlich ganz auf sich gestellt sein oder müssten sehr weite Wege für eine entsprechende Therapie auf sich nehmen.



Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) hat einen Sicherstellungsauftrag. Sie muss also die ärztliche Versorgung für alle gesetzlich Versicherten des Landes gewährleisten. „Im Raum Trier verfügen insgesamt sechs Ärzte über eine Genehmigung zur Substitution, allerdings praktizieren diese Ärzte auf diesem Gebiet derzeit nicht“, schildert ein Sprecher der KV RLP das Problem. Die Krux ist, dass die KV RLP zwar einen Sicherstellungsauftrag hat, aber keinen Arzt zur Substitutionsbehandlung verpflichten kann.



Laut Polizeistatistik steigt die Zahl der Drogendelikte im Zusammenhang mit Heroin wieder deutlich an: zwischen 2014 und 2016 um 48 Prozent, von 41 auf 61 registrierte Fälle. Wenn die Substitution scheitert, folgen nicht selten weitere Abhängigkeit, Beschaffungskriminalität, Krankheit, psychische Leiden und soziale Isolierung. Eine Therapie mit einer Ersatzdroge wäre demgegenüber für viele nicht nur ein Weg aus der Illegalität, sondern würde auch den Weg zurück in den Alltag ermöglichen.



DARUM GEHT ES BEI DER SUBSTITUTION

(mey) Eine Substitutionstherapie richtet sich meist an Heroinabhängige. Mit Ersatzdrogen soll den Abhängigen der Suchtdruck genommen werden. Ein Ziel ist es, dauerhaft von den Drogen loszukommen. Klappt das nicht, kann eine dauerhafte Substitution den Gesundheitszustand immerhin erheblich verbessern und einen Weg zurück in die Gesellschaft ermöglichen. Das häufigste Substitut ist Methadon (42 Prozent).