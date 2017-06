Versuchte Vergewaltigung in Hamburg? - Täter reißen zwei Frauen vom Rad und verletzen sie im Gesicht

Die beiden 26 und 30 Jahre alten Geschädigten fuhren mit ihren Fahrrädern einen Wirtschafts-/Radweg zwischen einem Kleingartenverein und der AS Georgswerder in Hamburg entlang. Die beiden späteren Täter kamen den Geschädigten zu Fuß entgegen. Sie machten ihnen zunächst Platz für die Durchfahrt.



Bei der Vorbeifahrt griffen sie die Geschädigten dann unvermittelt an, woraufhin diese zu Boden stürzten. Die beiden Männer schlugen auf die am Boden liegenden Geschädigten ein und zerrten sie in einen Grünstreifen. Die weiteren Handlungen der beiden Täter waren offensichtlich sexuell motiviert. Sie ließen erst von den Frauen ab, als ein Zeuge durch die Hilferufe der Geschädigten auf die Situation aufmerksam geworden war.



Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung AS Georgswerder/Georgswerder Bogen. Die beiden Frauen erlitten erhebliche Gesichtsverletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt.



Die Täter konnten von den Geschädigten wie folgt beschrieben werden: - 1,70 m bis 1,75 m groß - "südländisches" Erscheinungsbild - schlanke Figur - kurze, dunkle Haare - einer der Täter war mit einer hellen Oberbekleidung bekleidet Die Kleidung der beiden Täter war nach der Tat möglicherweise blutverschmiert.

An der sofort eingeleiteten Fahndung waren insgesamt fünf Funkstreifenwagen und der Polizeihubschrauber "Libelle 2" beteiligt. Die Fahndung führte allerdings nicht zur Festnahme der Täter. Beamte des Fachdezernats für Sexualdelikte (LKA 42) übernahmen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die weiter andauern.



Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg zu melden.